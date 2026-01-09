Feldi Eboli sconfitta a Bari le volpi non mollano ma cadono nel finale

La Feldi Eboli è uscita sconfitto dal match contro il Global Work Capurso, disputato al PalaPinto di Mola di Bari. La partita, combattuta e equilibrata, si è conclusa negli ultimi minuti a favore della squadra ospite. Un risultato che evidenzia l’impegno delle volpi, che nonostante la sconfitta, continueranno a lottare per migliorare le proprie prestazioni nel campionato.

Tempo di lettura: 3 minuti Sconfitta per la Feldi Eboli al PalaPinto di Mola di Bari contro il Global Work Capurso, al termine di una gara intensa, combattuta e decisa soltanto nei minuti conclusivi. Le volpi lottano, rimontano per due volte e restano in partita fino all'ultimo, ma devono arrendersi al gol nel finale dei pugliesi, che sfruttano il portiere di movimento rossoblù e la porta sguarnita per firmare il 4-3 definitivo. La gara si apre con il pasillo de honor riservato alla Feldi Eboli dopo la straordinaria vittoria in Supercoppa italiana. Volpi che si presentano in Puglia senza Dalcin, Venancio, Selucio, Calderolli e Caponigro, con il quintetto iniziale scelto da mister Antonelli composto da Di Stanio tra i pali, Lavrendi, Kenji, Echavarría e Felipinho.

