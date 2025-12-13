Feldi Eboli cuore e follia | vittoria per 4 a 3 in casa dell’Active Network

Zazoom 13 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partita di puro spettacolo quella tra Feldi Eboli e Active Network, un match ricco di emozioni e continui capovolgimenti. La squadra ospite conquista una vittoria rocambolesca per 4-3, grazie a un finale infuocato con sei gol negli ultimi cinque minuti. Una sfida intensa che rimarrà impressa per il suo ritmo e suspense.

Tempo di lettura: 3 minuti Una partita quasi inspiegabile, di quelle che solo il futsal sa regalare. La  Feldi Eboli  espugna il campo dellActive Network  vincendo per  3-4  al termine di una gara combattutissima, fatta di continui ribaltamenti di fronte e di un finale pirotecnico:  sei dei sette gol arrivano negli ultimi cinque minuti, con le volpi capaci di andare avanti tre volte, subire tre rimonte e trovare infine la zampata decisiva con  Mateus  a quindici secondi dalla fine. QUIETE –   L’avvio è subito elettrico perchè dopo meno di un minuto Felipinho sfiora l’eurogol colpendo l’incrocio dei pali con un sinistro potente. Anteprima24.it

Feldi Eboli-Sandro Abate 2-2: Joselito regala il pareggio ai lupi - La Sandro Abate mette il cuore oltre l'ostacolo e strappa un pareggio sul campo dei campioni d'italia della Feldi Eboli. ilmattino.it

Feldi Eboli è Campione d'Italia di Futsal: primo scudetto sotto il Garigliano - Un'impresa straordinaria quella delle volpi di patron Di Domenico, che dopo aver vinto con pieno merito gara 1 al ... ilmattino.it

feldi eboli cuore e follia vittoria per 4 a 3 in casa dell8217active network

© Anteprima24.it - Feldi Eboli, cuore e follia: vittoria per 4 a 3 in casa dell’Active Network

Itriattak TG - la valle d'itria in bianco e vero

Video Itriattak TG - la valle d'itria in bianco e vero