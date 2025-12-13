Feldi Eboli cuore e follia | vittoria per 4 a 3 in casa dell’Active Network

Una partita di puro spettacolo quella tra Feldi Eboli e Active Network, un match ricco di emozioni e continui capovolgimenti. La squadra ospite conquista una vittoria rocambolesca per 4-3, grazie a un finale infuocato con sei gol negli ultimi cinque minuti. Una sfida intensa che rimarrà impressa per il suo ritmo e suspense.

Tempo di lettura: 3 minuti Una partita quasi inspiegabile, di quelle che solo il futsal sa regalare. La Feldi Eboli espugna il campo dell' Active Network vincendo per 3-4 al termine di una gara combattutissima, fatta di continui ribaltamenti di fronte e di un finale pirotecnico: sei dei sette gol arrivano negli ultimi cinque minuti, con le volpi capaci di andare avanti tre volte, subire tre rimonte e trovare infine la zampata decisiva con Mateus a quindici secondi dalla fine. QUIETE – L'avvio è subito elettrico perchè dopo meno di un minuto Felipinho sfiora l'eurogol colpendo l'incrocio dei pali con un sinistro potente.

