Federica Brignone si prepara a gareggiare nel gigante di Milano Cortina 2026, dopo aver vinto l’oro in superG, perché si sente più aggressiva in allenamento e spera di trovare neve primaverile per migliorare le sue prestazioni. La sciatrice, che punta a ottenere un’altra medaglia olimpica, ha dichiarato di aver lavorato duramente in vista della gara e di voler sfruttare le condizioni di neve più morbida per affrontare al meglio la discesa. La competizione si svolgerà domenica 15 febbraio sulle piste delle Tofane alle 10 del mattino.

Dopo aver conquistato la medaglia d’oro in superG, Federica Brignone è pronta per rimettersi in gioco alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’appuntamento è per domenica 15 febbraio, quando sull’Olympia delle Tofane andrà in scena l’attesissimo gigante (prima manche alle ore 10.00, seconda alle ore 13.30). La Campionessa del Mondo di specialità punta a essere grande protagonista e non vuole smettere di sognare in grande dopo l’apoteosi di giovedì 12 febbraio. Federica Brignone ha fatto un punto della situazione alla vigilia della gara attraverso i canali federali: “ Dopo la vittoria in superG sono state due giornate emotivamente bellissimi ma tosti, in cui la gente mi ha fatto sentire tutto il suo affetto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federica Brignone verso il gigante: “Aggressiva in allenamento, spero nella neve primaverile”

Federica Brignone mantiene la posizione nella WCSL di gigante, senza avanzamenti, in seguito alla sua assenza in Repubblica Ceca e alla scelta di non partecipare alle Olimpiadi con pettorale dedicato.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Il capolavoro Olimpico di Federica Brignone: rendere possibile l'impossibile · Sci alpino; I 100 giorni al J|medical che hanno cambiato la vita di Federica; I tre segreti dell'oro di Federica Brignone dopo l'infortunio: tecnica, velocità e controllo dei rischi. La testa oltre il cuore; Federica Brignone: dall’infortunio all’oro olimpico a Milano Cortina. Poi un film e il brand La Tigre.

Il chirurgo comasco (e tedoforo a Como) che ha operato Brignone: È successo l’inimmaginabileE’ comasco il chirurgo che ha permesso il miracolo sportivo di Federica Brignone alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con lo straordinario oro nel Super G. A rimettere in sesto la fenomenale sc ... comozero.it

Sofia Goggia esce nel superG delle Olimpiadi: aveva un vantaggio enorme su Federica BrignoneSofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre stava disputando una prova sopra le righe e sembrava essere ... oasport.it

L’Olimpiade delle ragazze. Uno splendido dato di fatto e non parliamo solo di medaglie. Di Federica Brignone abbiamo già molto scritto e continueremo a farlo, perché è un esempio con pochi paragoni possibili di dedizione, convinzione nei propri mezzi e co facebook

#Bremer omaggia Federica #Brignone: “Complimenti, abbiamo condiviso il percorso di recupero insieme. Sei di ispirazione” x.com