Giornata di vigilia in Valtellina: sabato 27 dicembre si disputerà il superG di Livigno, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Il massimo circuito internazionale itinerante non ha fatto tappa a Bormio come di consueto, visto che la pista Stelvio ospiterà le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 tra poco più di un mese, e si è spostato di qualche chilometro per l’appuntamento post-natalizio (sarà l’ultimo evento dell’anno solare, poi ci si fermerà in vista dello slalom di Madonna di Campiglio del 7 gennaio). Si testerà una nuova pista per questi livelli: la Li Zeta farà il proprio debutto in Coppa del Mondo con la gara veloce in programma alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Italia verso il superG di Livigno. Paris: “Avvantaggiato chi è abituato al gigante”. Casse: “Pista tecnica”. Franzoni: “Neve aggressiva”

Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per Copper. Paris e Casse i riferimenti nella velocità, Vinatzer in gigante

Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

La Coppa del Mondo maschile rimane in Italia: nove azzurri al cancelletto nel super-G di Livigno; Il 27 torna la velocità a Livigno, sono nove gli azzurri convocati; Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, arriva il super G a Livigno: programma, italiani in gara e dove vederli in diretta; Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi.

Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi - 2026 di sci alpino si ferma per pochi giorni in occasione delle feste natalizie, ma il calendario prevede ancora un appuntamento ... oasport.it

Sci alpino, inizio incoraggiante per Dominik Paris. Ora arriveranno i mesi decisivi - La novità del superG di Livigno metterà fine a questa prima parte della stagione per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. oasport.it