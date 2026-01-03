Federica Brignone, al rientro in gigante, avrà un pettorale che riflette la sua posizione nella nuova World Entry List. Dopo il recente aggiornamento, la sciatrice italiana si trova fuori dalle prime sette posizioni della classifica, influenzando così la scelta del numero di partenza nelle prossime gare di Coppa del Mondo. Questo cambiamento rappresenta un nuovo capitolo nella sua stagione, con implicazioni sulla strategia e sulla competitività sulle piste.

Federica Brignone è uscita dalle prime sette posizioni della WCSL List di gigante, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza nelle gare tra le porte larghe valide per la Coppa del Mondo di sci alpino. La Campionessa del Mondo di specialità è ferma a causa dell’infortunio rimediato nove mesi fa e si sta prodigando in un complicato percorso di riabilitazione per cercare di essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dunque in questa stagione non si è ancora presentata al cancelletto di partenza e i sei “zero” forzati incamerati nella disciplina l’hanno portata all’ esclusione dal primo sottogruppo di merito. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Che pettorale avrà Federica Brignone al rientro in gigante? Arriva la temuta notizia nella World Entry List

Leggi anche: Alex Vinatzer non avrà un pettorale migliore nel prossimo gigante: la World Entry List aggiornata

Leggi anche: Con che pettorale partirà Federica Brignone al rientro in gigante? WCSL ancora favorevole, status di infortunata non utilizzabile

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Che pettorale avrà Federica Brignone al rientro in gigante? Arriva la temuta notizia nella World Entry List - Federica Brignone è uscita dalle prime sette posizioni della WCSL List di gigante, la graduatoria che contribuisce a determinare i pettorali di partenza ... oasport.it