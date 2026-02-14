Febbraio nella Storia | dall’attentato a Roosevelt alla conquista italiana dell’Amba Aradam tra guerre e tragedie

Nel febbraio del 1936, l’Italia conquistò l’Amba Aradam in Etiopia, un’azione militare che portò a tensioni internazionali e aumentò le sanzioni contro Roma. Il generale Rodolfo Graziani guidò le truppe italiane in quella campagna, motivato dalla volontà di espandere il proprio impero coloniale. Quel mese vide anche l’attentato subito dal presidente americano Franklin D. Roosevelt, colpito da un uomo armato di coltello durante un evento pubblico a Miami, un episodio che scosse gli Stati Uniti e attirò l’attenzione mondiale. Febbraio si caratterizzò così come un momento di grandi eventi, segnato da guerre e min

Argomenti discussi: Cartoline dalla Biblioteca - gennaio-febbraio 2026; Cerimonia commemorativa del Giorno del Ricordo - 10 febbraio 2026; Genova Antiquaria: arte, storia e collezionismo a Palazzo della Meridiana; 12 febbraio: incontro Tina Anselmi: una vita per i destini delle donne.

Il 10 febbraio 1936, durante la guerra d'Etiopia, iniziava la battaglia dell'Amba Aradam. Gli italiani guidati da Pietro Badoglio si scontrarono con le truppe etiopi di ras Mulugeta. L'Amba Aradam era una montagna imponente, considerata un punto strategico.