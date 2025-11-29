Accadde oggi Supercoppa Italiana 1989 | l’Inter batte la Sampdoria 2-0 e conquista il questo trofeo per la prima volta nella sua storia
di Dario Bartolucci Accadde oggi, la squadra di Trapattoni si impone al termine di una partita combattuta, grazie alle reti di Cucchi e Serena. Il 29 novembre 1989, l’Inter conquista la Supercoppa Italiana battendo la Sampdoria per 2-0. L’incontro, disputato allo Stadio San Siro, ha visto i nerazzurri prevalere grazie alle reti di Cucchi al 38? e di Serena all’86’. La partita si è svolta sotto una serata gelida, con il terreno in buone condizioni, davanti a 7.221 spettatori che hanno assistito al successo dell’Inter. La squadra di Giovanni Trapattoni si è dimostrata superiore durante tutto il match, con Zenga in porta e una difesa solida composta da Bergomi, Baresi, Brehme e Verdelli. 🔗 Leggi su Internews24.com
