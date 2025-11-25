FC 26 Evoluzione | Chiudi le Gambe – Potenziamento Cruciale per i Portieri! No Panna

È disponibile l’EvoluzioneChiudi le gambe”, un potenziamento essenziale e gratuito specificamente destinato ai Portieri (POR) per migliorare le loro abilità contro i tiri rasoterra. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni.. Dettagli Evoluzione e Restrizioni. Restrizioni Giocatore: Solo Portieri (POR). GEN max: 83 OVR. N° stili di gioco+ max: 1. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Rarità Finale: Non specificata (si presume Evo I).. Potenziamenti. Questa Evoluzione applica un miglioramento mirato e un PlayStyle+ fondamentale: Stile di gioco+: Parata di piede (MAX: 1). POR: Rinvio: +5 (MAX: 84). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

