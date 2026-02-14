FC 26 SBC Scelta Icona Jolly Invernali | Henry o Vieira?

La FC 26 SBC Scelta Icona Jolly Invernali ha generato molte discussioni tra i giocatori, perché permette di ottenere uno tra Thierry Henry e Patrick Vieira, entrambi con le versioni speciali Winter Wildcards. Questa sfida si inserisce nella nuova promo Knockout Royalty, che ha già attirato molta attenzione. Per completare l’evento, i giocatori devono scegliere quale dei due campioni inserire nel proprio team, sapendo che si tratta di un Player Pick, cioè di una scelta tra due opzioni. Un dettaglio importante è che questa scelta può influenzare le strategie di gioco per molto tempo.

È arrivata una delle sfide più discusse e attese della nuova promo Knockout Royalty. Non è un pacchetto casuale, ma un Player Pick (1 su 2) che ti mette davanti a un bivio leggendario: scegliere tra le versioni Jolly Invernali (Winter Wildcards) di Thierry Henry o Patrick Vieira. Il Premio: Un Duello tra Giganti. Completando le 8 sfide, potrai scegliere uno di questi due fuoriclasse in versione "Baby" Jolly Invernali (che, nonostante il soprannome, restano carte dominanti nel meta): Thierry Henry (ATTAS): Velocità bruciante, dribbling elegante e una finalizzazione infallibile. È l'attaccante perfetto per chi ama attaccare la profondità.