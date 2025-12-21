FC 26 SBC | Paulo Dybala Jolly Invernali 89 OVR

21 dic 2025

La magia di Paulo Dybala arriva sotto forma di Jolly Invernale. Con un upgrade significativo alla velocità e alla gestione fisica, l’argentino della Roma si conferma come uno dei trequartisti più tecnici e letali della Serie A. Durata: 14 giorni.. Premio finale: 1x Paulo Dybala Jolly Invernali 89 OVR (Non scambiabile).. Numero di sfide: 3 rose.. Le 3 Sfide da Completare. Per ottenere Dybala dovrai scambiare le seguenti rose: Sfida Valutazione Minima Requisiti Chiave Premio Intermedio 1 – TOPForm 85 OVR TOTW 1x Pacchetto oro maxi 2 – Serie A 86 OVR Min. 1 giocatore Serie A + 1 TOTW 1x Pacchetto oro premium maxi 3 – Rosa 87 87 OVR Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

