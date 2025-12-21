Arriva il pilastro del Napoli e della Nazionale Italiana in una versione “Jolly” che ne potenzia drasticamente le doti difensive. Buongiorno si presenta come un difensore moderno, eccellente nel posizionamento e difficile da superare nell’uno contro uno. Durata: 7 giorni.. Ripetibile: No.. Premio finale: 1x Alessandro Buongiorno Jolly Invernali 86 OVR (Non scambiabile).. Caratteristiche della Carta. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 86 OVR DC 3 3 DIF 88, FIS 84, VEL 82, PAS 72 Ruolo Plus: Regista difensivo (DC).. Ruolo Plus Plus: Difensore, Stopper, Laterale (DC).. Questa carta è strutturata per essere estremamente aggressiva. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC: Alessandro Buongiorno Jolly Invernali (86 OVR)

