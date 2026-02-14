L’FC 26 Nuova Evoluzione, lanciata da Get Your Protein, mira a rafforzare la resistenza degli sportivi. La scelta di questo prodotto nasce dalla crescente richiesta di integratori che aiutino a migliorare le prestazioni fisiche. Una delle caratteristiche principali è l’alto contenuto di proteine, pensato per supportare la massa muscolare durante allenamenti intensi. La formula è specificamente studiata per chi cerca di aumentare la forza e la resistenza, anche nelle sessioni più dure.

Questa Evoluzione è pensata per chi vuole aggiungere sostanza e resistenza atletica ai propri giocatori. Se hai un talento tecnico che pecca di forza fisica, questa è la “dieta” perfetta per trasformarlo in un giocatore capace di reggere l’urto contro i difensori più ostici. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni.. Ripetibilità: 2 volte.. Costo: Gratuita.. Requisito Chiave: Non raro: Tour mondiale fuoriclasse argento.. Paletti di ammissione: OVR max: 87.. Ruolo: No portieri.. Stili di gioco max: 10.. Stili di gioco+ max: 1.. Miglioramenti: Forza e Scatto Esplosivo. L’upgrade si concentra sul potenziamento atletico e sulla capacità di mantenere l’intensità per tutta la partita: Fisico: +4 (fino a un massimo di 89 ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Nuova Evoluzione: Il potere delle proteine (Get Your Protein)

Questa evoluzione si rivolge a trequartisti desiderosi di migliorare le proprie competenze.

