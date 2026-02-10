FC 26 Nuova Evoluzione | Il Papero The Duck

Questa nuova Evoluzione, chiaramente ispirata allo stile di gioco fulmineo di Alexandre Pato, è dedicata ai giovanissimi talenti dell’attacco. È progettata per trasformare una giovane promessa (nata dopo il 2002) in un incubo per le difese avversarie grazie a un boost massiccio alla velocità e alla finalizzazione. Dettagli e Requisiti. Scadenza: 17 giorni circa.. Costo: Gratuita.. Ruolo: ATT o COC.. Paletti di ammissione: OVR max: 87.. Data di nascita: Dopo il 30012002.. Velocità max: 92.. Ruoli totali max: 4.. Stili di gioco+ max: 1.. I Miglioramenti: Fiuto del Gol e Rapidità. L’upgrade è impressionante, con un balzo di +18 alla valutazione generale (fino a un massimo di 88 OVR ). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

