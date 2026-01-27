FC 26 Evoluzione | Fantasia al potere Creative Director

Questa evoluzione si rivolge a trequartisti desiderosi di migliorare le proprie competenze. Offre strumenti e tecniche ispirate ai migliori professionisti, consentendo di affinare il proprio stile di gioco e raggiungere nuovi livelli di prestazione. Un percorso di perfezionamento mirato a sviluppare capacità tecniche e tattiche, mantenendo un approccio sobrio e professionale.

Questa EVO è un vero e proprio "corso di perfezionamento" per trequartisti. Prende un giocatore con una buona base tecnica e gli fornisce gli strumenti dei top player mondiali. Requisiti di Selezione. Valutazione Generale (GEN): Massimo 86.. Ruoli: Massimo 4 ruoli totali (attenzione ai giocatori troppo versatili!).. Esclusione: Non può essere un Difensore Centrale (DC).. Stili di Gioco: Massimo 10 totali e 1 PlayStyle+.. Miglioramenti: Il Regista Moderno. L'upgrade trasforma la carta in una macchina da assist: Piede Debole (+1 ): Un miglioramento fondamentale per non essere prevedibili quando bisogna servire la punta.

