Malati oncologici al gelo per ricevere i farmaci

I malati oncologici si trovano in difficoltà, costretti a sopportare il freddo in attesa di ricevere i farmaci presso l’ex Crass. Questa situazione evidenzia le criticità del sistema di distribuzione e la necessità di interventi per garantire condizioni più dignitose e sicure per i pazienti. È importante affrontare queste problematiche per assicurare un’assistenza più efficace e umana a chi affronta una malattia così complessa.

"I malati oncologici sono costretti al freddo e al gelo in attesa di ricevere i farmaci all’ex Crass. Tutto questo è vergognoso. Hanno promesso misure, vigileremo affinché il problema venga risolto". Con un post sul suo profilo social Valeria Mancinelli ieri mattina ha attaccato l’Ast 2 e la Regione, chiamando direttamente in causa l’assessore alla sanità, Paolo Calcinaro. Motivo della protesta un argomento di cui il Carlino si è occupato la settimana scorsa, ossia i disagi per gli utenti della farmacia dell’Azienda sanitaria territoriale 2 (provincia di Ancona) appunto all’ex Crass, al Piano. Alla ripresa dell’attività dopo le festività natalizie, il 7 gennaio scorso, avevamo evidenziato che i problemi emersi nelle settimane precedenti non erano stati in alcun modo risolti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Malati oncologici al gelo per ricevere i farmaci" Leggi anche: Farmaci negati ai malati oncologici, nuove denunce e il caso finisce su La7 [VIDEO] Leggi anche: Un'alleanza per il sostegno ai malati oncologici: il Ciisaf apre al terzo settore Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Malati oncologici al gelo per ricevere i farmaci; Cane al gelo, segnalazione alla Polizia Locale, ma lui preferiva stare fuori. Malati oncologici: dal 2026 permessi extra (10 ore) per visite ed esami. Le novità - Nuovo congedo per malati oncologici: fino a 24 mesi senza stipendio, con conservazione del posto di lavoro. leggioggi.it Nuovi permessi retribuiti per i lavoratori con malattie oncologiche o croniche: cosa cambia con la legge 106/2025 - Nuove tutele per lavoratori con malattie oncologiche: 10 ore annue di permessi retribuiti in più per esami e cure mediche ... ilfattoquotidiano.it

