Nuovi dettagli emergono nelle indagini che coinvolgono Jeffrey Epstein. Tra le mail trovate, spunta anche il nome di Leonardo DiCaprio, collegato a Epstein in alcune comunicazioni. Si parla di un tentativo di promuovere prodotti non americani e di guadagnare soldi, ma le indagini si allargano con oltre tre milioni di file che mostrano come nessuno sia al sicuro, nemmeno le star di Hollywood.

3 milioni di file hanno la coda lunga e gli schizzi di fango firmati Jeffrey Epstein non stanno risparmiando nessuno, neanche lo star system di Hollywood. L’ultima ipotetica vittima del faccendiere, che amava trafficare relazioni ad alto livello in cambio della compagnia di giovani arruolate in tutto il mondo, sarebbe Leonardo DiCaprio, con una menzione scivolosa anche nella direzione di Cate Blanchett. Protagonista dell’ennesimo scambio di richieste e di favori sarebbe l’ormai ex ambasciatore britannico a Washington, ora anche ex Lord, Peter Mandelson. Nella email datata giugno 2009 e pubblicata dal Daily Mail, il pedofilo originario di Brooklyn si sarebbe rivolto all’allora segretario per il business del governo laburista di Gordon Brown in cerca di lavoro e di una “sponsorizzazione per Leonardo DiCaprio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Lui sta cercando un lavoro per promuovere prodotti non americani e guadagnare soldi”: spunta il nome di Leonardo DiCaprio nelle mail di Epstein

Nuovi documenti rivelano che il nome di Leonardo DiCaprio compare nei file di Jeffrey Epstein.

Jeffrey Epstein avrebbe contattato Lord Peter Mandelson, membro della Camera dei Lord britannica, per proporre annunci di lavoro per Leonardo DiCaprio.

