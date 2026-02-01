Epstein contro Trump nelle nuove mail rivelate | Il mondo non sa quanto è stupido

Nuove mail di Jeffrey Epstein scoperchiano un legame poco noto con Donald Trump. Nei messaggi privati, Epstein si lascia andare a frasi che mostrano una sua opinione dura e diretta sul mondo e su alcune personalità. La rivelazione arriva dopo che i documenti sono stati resi pubblici in seguito a un procedimento legale, e già fa discutere chi si interessa di vicende di potere e inganni.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.