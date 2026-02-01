Epstein contro Trump nelle nuove mail rivelate | Il mondo non sa quanto è stupido
Nuove mail di Jeffrey Epstein scoperchiano un legame poco noto con Donald Trump. Nei messaggi privati, Epstein si lascia andare a frasi che mostrano una sua opinione dura e diretta sul mondo e su alcune personalità. La rivelazione arriva dopo che i documenti sono stati resi pubblici in seguito a un procedimento legale, e già fa discutere chi si interessa di vicende di potere e inganni.
Tra i documenti resi noti in seguito a una nuova rivelazione legale, emergono messaggi privati di Jeffrey Epstein che mettono in luce un rapporto poco noto tra l’uomo d’affari arrestato per traffico di minori e Donald Trump. Le mail, risalenti al periodo tra il 2005 e il 2007, rivelano un tono sarcastico e sprezzante da parte di Epstein nei confronti del futuro presidente degli Stati Uniti, definito “un uomo che non ha idea di quanto sia superficiale il mondo in cui si muove”. Il contenuto, finora mai reso pubblico, mostra una certa familiarità tra i due, nonostante le differenze di stile e di visione del potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Approfondimenti su Jeffrey Epstein Donald Trump
Rivelate tre mail di Epstein: «Trump sa cosa facevo con le ragazze. E ha passato ore con Virginia Giuffre a casa mia»
Rivelate tre mail di Epstein: «Trump sa cosa facevo con le ragazze. Virginia Giuffre ha passato ore con lui» | L'eterno ritorno della ragazza che ha fatto sprofondare un principe
Ultime notizie su Jeffrey Epstein Donald Trump
Argomenti discussi: Epstein contro Trump nelle nuove mail rivelate: Il mondo non sa quanto è stupido; Epstein: Trump compare in 3’200 documenti; Caso Epstein, pubblicati altri tre milioni di file: ecco cosa contengono; Caso Epstein: Trump citato 3.200 volte nei nuovi documenti, tra accuse gravi e soffiate.
Epstein Files, Trump citato migliaia di volte: nelle carte emergono le presunte malattie veneree di Bill Gates e una mail di MuskPubblicati altri tre milioni di atti sul caso Epstein: un’email chiama in causa Bill Gates, Trump citato migliaia di volte. Il Dipartimento di ... affaritaliani.it
Epstein Files, desecretati tre milioni di documenti: Trump citato migliaia di volte, ma spunta anche Bill Gates. Tutti i dettagli e i nomi degli altri potentiIl Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’ultima e più vasta tranche di documenti legati all’indagine su Jeffrey Epstein, il finanziere accusato di traffico sessuale di minorenni ... tg.la7.it
Il nome di Trump compare almeno 3.000 volte nei nuovi file sul caso Epstein diffusi dal Dipartimento di Giustizia. - facebook.com facebook
#epstein pubblicata una #lista parziale di nomi e poi Ieri Trump ha accolto i giornalisti allo studio Ovale, dove ha firmato un ordine esecutivo per organizzare una corsa automobilistica a Washington la prossima estate, per celebrare il 250esimo anniversario de x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.