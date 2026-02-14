Famiglia nel bosco l’esposto dei genitori per i bambini chiusi a chiave

Una famiglia ha denunciato che i loro bambini sono stati rinchiusi a chiave nel bosco, causando grande preoccupazione tra i vicini. I genitori di Catherine Birmigham e Nathan Trevallion hanno presentato un’istanza al tribunale, accusando l’assistente sociale Veruska D’Angelo di aver agito in modo scorretto. La vicenda si è sviluppata quando i genitori hanno scoperto che i figli erano stati lasciati soli in un’area isolata, senza poter uscire. La denuncia mira a far luce sulle modalità con cui sono state gestite le situazioni di disagio familiare.

Gli avvocati di Catherine Birmigham e Nathan Trevallion hanno presentato una diffida al tribunale nei confronti dell’assistente sociale Veruska D’Angelo. I genitori dei bambini nel bosco la accusano di aver disposto di chiudere a chiave la porta della loro stanza. Per evitare ricongiungimenti notturni con la mamma. Che dorme altrove ma nello stesso edificio. La presenza di Birmingham all’interno della casa famiglia è già una deroga alla misura stabilita. Secondo i legali Marco Femminella e Danila Solinas i bambini sono vittime di crisi notturne e ansia. «Credo che a nessuno sfugga come una simile decisione determini una ulteriore e ingiustificata sofferenza nei tre minori erigendo, di fatto, un invalicabile muro d’angoscia che nei bambini si traduce in un insostenibile senso di impotenza e di colpa.🔗 Leggi su Open.online

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Famiglia nel bosco abruzzese: i bambini affidati a una casa protetta

Argomenti discussi: Famiglia nel bosco, Terragni: La salute dei bambini al primo posto; Famiglia nel bosco, la relazione: La mamma è ancora ostile La difesa di Cantelmi: Non è solo colpa sua; Famiglia nel bosco, nonna Pauline in lacrime: I bambini stanno male; Famiglia nel bosco, Garante minori torna sul caso: Bimbi in stato di disagio e sofferenza.

Famiglia nel bosco, mamma Catherine: «I miei figli di notte chiusi a chiave, stanno male e hanno paura»Mamma Catherine parla per la prima volta dopo mesi di silenzio. Lo fa dopo l’incontro con la consulente Simona Ceccoli, nominata dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila per ... ilmessaggero.it

Famiglia nel bosco, Nathan: «I miei figli soffrono». Per il suo compleanno in arrivo un camper e una rete per le gallineC'è una relazione tecnica che sarà allegata all'istanza di ricongiungimento familiare. Ci sono avvocati, consulenti, associazioni, presìdi. E c'è ... ilmattino.it

La famiglia nel bosco, mamma Catherine crolla: perizia sospesa. “Non posso proteggere i miei figli” x.com

Anche la Bruzzone contro la famiglia del bosco facebook