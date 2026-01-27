Fabrizio Corona Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona | Falsità gravissime ci tuteleremo in ogni sede

Mediaset ha risposto alle accuse di Fabrizio Corona riguardo a Falsissimo, sottolineando la gravità delle presunte falsità e annunciando azioni legali. La disputa deriva dalla messa in onda dell’ultima puntata, nonostante il blocco deciso dai giudici, evidenziando come le aziende mediatiche si tutelino in situazioni di controversia legale.

Dopo la messa in onda, nonostante lo stop dei giudici, dell'ultima puntata di Falsissimo, Mediaset reagisce contro Fabrizio Corona. Lo fa con un comunicato stampa in cui l'ex re dei paparazzi non viene neppure citato, ma i riferimenti sono chiarissimi. Un comunicato in cui il Biscione annuncia di volersi tutelare in ogni sede competente dalle sparate di Corona, dalla pioggia di illazioni proposta nella puntata a pagamento del suo format in onda sui social nella serata di ieri, lunedì 26 gennaio. "La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone", premette Mediaset.

In un contesto di crescente tensione, Mediaset ha risposto alle recenti accuse di Fabrizio Corona, definendole

Mediaset ha diffuso un comunicato in cui accusa Fabrizio Corona di aver diffuso informazioni false e di danneggiare l’immagine dell’azienda.

