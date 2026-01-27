Fabrizio Corona e Claudio Lippi tornano a far parlare di sé. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, si riaccendono i riflettori sulla loro attualità e il loro stato di salute. In questo contesto, emerge l’interesse per le vicende di figure storiche della televisione italiana, spesso al centro di discussioni pubbliche e mediatica.

Claudio Lippi torna al centro del dibattito mediatico grazie a Falsissimo, il progetto firmato da Fabrizio Corona, che nella puntata pubblicata lunedì 26 gennaio 2026 riporta l’attenzione su una figura storica della televisione italiana da tempo lontana dai riflettori. L’episodio, intitolato Il prezzo del successo – parte finale, intreccia racconto personale, accuse al sistema televisivo e una testimonianza che ha acceso reazioni e commenti. Nel nuovo capitolo del podcast YouTube di Corona, il focus si sposta su Mediaset, su Pier Silvio Berlusconi e sulle dinamiche che hanno accompagnato l’uscita di scena di Barbara D’Urso dall’azienda. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Fabrizio Corona, Claudio Lippi shock parla dall’ospedale: come sta

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Claudio Lippi è attualmente in terapia intensiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Claudio Lippi sta male, è in terapia intensiva. E chiama Corona sul caso Mediaset; Claudio Lippi in fin di vita in terapia intensiva e senza un euro: le dichiarazioni di Fabrizio Corona fanno preoccupare; Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po' di teste; Claudio Lippi in terapia intensiva.

Claudio Lippi, come sta lo storico conduttore: la «terapia intensiva» e gli ultimi problemi di saluteClaudio Lippi torna a farsi vedere in pubblico dopo mesi d'assenza. L'ex conduttore è apparso in una puntata di Falsissimo, il format di Fabrizio Corona pubblicato su ... leggo.it

Claudio Lippi in terapia intensiva videochiama Corona per il caso Mediaset: Vorrei vedere saltare un po’ di testeClaudio Lippi compare, da un letto d'ospedale e in terapia intensiva, nella puntata di Falsissimo del 26 gennaio nella quale si parla di Mediaset ... fanpage.it

Claudio Lippi dal letto d’ospedale: “Vorrei vedere saltare un po’ di teste” In terapia intensiva, il conduttore interviene a “Falsissimo” in una videochiamata con Fabrizio Corona per parlare di Mediaset. - facebook.com facebook

Al termine della puntata di #Falsissimo dedicata agli abbonati - puntata disponibile su X a dimostrazione che un sacco di gente guarda il contenuto senza versare un euro - Fabrizio Corona dice che «non è il potente che cade» ma è un sistema che deve nece x.com