Fabrizio Corona in ospedale con la pressione troppo alta la foto a sorpresa su X | Non mi state fermando

Fabrizio Corona è finito in ospedale a causa di una pressione troppo alta. La sua foto, scattata dal letto di cardiologia e condivisa su X, mostra i parametri che rivelano un’ipertensione fuori dalla norma. Corona si rivolge ai suoi follower con un messaggio diretto:
Fabrizio Corona è in ospedale. Lo ha comunicato lui stesso pubblicando sul suo account X (ex Twitter) due foto. Da queste si evince una condizione di salute non ottimale, tanto che la pressione mostrata a schermo è di 167 su 110, ben sopra la media per un uomo della sua età. Corona ha 51 anni. Non ha chiarito i motivi della sua presenza in ospedale, ma pubblicando le foto ha scritto: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”. Fabrizio Corona in ospedale Alle 15:33 di sabato 14 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato due foto scattate mentre si trova in ospedale. Le immagini lo ritraggono a letto: in una guarda l’obiettivo e sul petto mostra una serie di sensori solitamente utilizzati per l’elettrocardiogramma. 🔗 Leggi su Virgilio.it
