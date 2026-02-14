Fabrizio Corona è finito in ospedale a causa di una pressione troppo alta. La sua foto, scattata dal letto di cardiologia e condivisa su X, mostra i parametri che rivelano un’ipertensione fuori dalla norma. Corona si rivolge ai suoi follower con un messaggio diretto:

Fabrizio Corona è in ospedale. Lo ha comunicato lui stesso pubblicando sul suo account X (ex Twitter) due foto. Da queste si evince una condizione di salute non ottimale, tanto che la pressione mostrata a schermo è di 167 su 110, ben sopra la media per un uomo della sua età. Corona ha 51 anni. Non ha chiarito i motivi della sua presenza in ospedale, ma pubblicando le foto ha scritto: “Non mi state fermando. Mi state ricreando”. Fabrizio Corona in ospedale Alle 15:33 di sabato 14 febbraio, Fabrizio Corona ha pubblicato due foto scattate mentre si trova in ospedale. Le immagini lo ritraggono a letto: in una guarda l’obiettivo e sul petto mostra una serie di sensori solitamente utilizzati per l’elettrocardiogramma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fabrizio Corona in ospedale con la pressione troppo alta, la foto a sorpresa su X: "Non mi state fermando"

Fiorello si mette in mostra con una gag ironica su Radio2, prendendo in giro l’ex paparazzo Fabrizio Corona.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Hanno oscurato i profili social di Fabrizio Corona. Qualcuno mi ha scritto che siamo in Corea, è quello che penso anch'io: parla l'avvocato Ivano Chiesa; Corona e la foto in ospedale su X, il dettaglio preoccupa i follower; Mediaset e Mfe contro Corona: Causa civile da 160 milioni di euro; Fabrizio Corona: Denuncio Mediaset per estorsione.

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale, è in cardiologiaFabrizio Corona riappare sui social in una scena totalmente inaspettata: è disteso in ospedale, collegato ai macchinari per un monitoraggio cardiaco, con ... dailynews24.it

Fabrizio Corona in ospedale, le foto sul lettino e i valori del monitor preoccupano i fanCorona ha pubblicato un paio di foto in cui è in ospedale, probabilmente sottoposto ad accertamenti. Un dettaglio delle immagini ha preoccupato i suoi fan. cinemaserietv.it

Fabrizio Corona ricoverato in ospedale. Fanpage lo ha contattato per capire quali siano le sue condizioni. facebook

Marina Berlusconi commenta Fabrizio Corona: “Costretta a vedere una puntata di #Falsissimo, che è anche noiosissimo” x.com