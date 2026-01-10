Fabrizio Corona, nella serie Netflix "Io sono notizia", ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi. Ha detto di essersi "vergognato di lei" e di avere deciso di "plasmarla" prima di chiamare i paparazzi perché li immortalassero insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Fabrizio Corona: “Mi hanno chiamato dalla Casa Bianca durante l’interrogatorio su Signorini in Procura”

Leggi anche: Corona: “Chi mi ha offerto un servizio di Natale mentre preparavo la puntata su Signorini”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Silvia Provvedi su Fabrizio Corona: “Provo un po’ di tristezza per lui”; Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sposano: “Fabrizio mi ha chiesto di diventare sua moglie”; Silvia Provvedi in lacrime dopo il parto: «Non posso vedere mia sorella...»; Fabrizio Corona e la Provvedi si sono lasciati a causa di Belen?.

Fabrizio Corona su Silvia Provvedi: “Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei. Le foto insieme su Chi? 30mila euro” - Fabrizio Corona, nella serie Netflix "Io sono notizia", ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi ... fanpage.it