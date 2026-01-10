Fabrizio Corona su Silvia Provvedi | Dopo Belen mi vergognavo di stare con lei Le foto insieme su Chi? 30mila euro
Fabrizio Corona, nella serie Netflix "Io sono notizia", ha avuto parole poco lusinghiere per la ex fidanzata Silvia Provvedi. Ha detto di essersi "vergognato di lei" e di avere deciso di "plasmarla" prima di chiamare i paparazzi perché li immortalassero insieme. 🔗 Leggi su Fanpage.it
