La Pennicanza Fiorello imita Fabrizio Corona | Mi hanno chiuso tutto mettetemi la foto di ' Mi hanno chiuso' e la foto di ' Tutto' - VIDEO

Fiorello si mette in mostra con una gag ironica su Radio2, prendendo in giro l’ex paparazzo Fabrizio Corona. Dopo la chiusura dei profili social di Corona e del suo programma Falsissimo, il comico siciliano ha deciso di reagire con una battuta. In diretta, ha chiesto di mettere la foto di “Mi hanno chiuso” e quella di “Tutto”, ridendo di fronte alle recenti sanzioni e alla fine dell’era social di Corona.

Dopo la chiusura dei profili social di Fabrizio Corona e del suo programma Falsissimo, Rosario Fiorello ha imitato l'ex re dei paparazzi con la sua consueta ironia Rosario Fiorello imita Fabrizio Corona in una puntata de La Pennicanza su Radio2 dopo la cancellazione dei profili social persona. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

