Fabregas ironizza? Vedi giocare Parisi e pensi | ‘Wow che giocatore’ E poi | ci è mancata la mentalità

Cesc Fabregas ha commentato la sconfitta contro la Fiorentina, sottolineando come l’assenza di mentalità abbia influenzato la partita. Dopo la sconfitta per 2-1, il centrocampista ha scherzato sulla bravura di Parisi, dicendo: “Vedi giocare Parisi e pensi: ‘Wow, che giocatore’”. Ha anche aggiunto che, se fossero stati più determinati, il risultato sarebbe potuto essere diverso.

Al termine del match perso per 2 a 1 contro la Fiorentina, Cesc Fabregas ha così parlato in conferenza stampa. E ha citato Parisi che si è distinto per le sue simulazioni. Le parole di Fabregas. “Il problema principale è stato non riuscire a trovare la giusta motivazione per questa partita. Lo ripetevo: era l’incontro più importante perché, dopo 20 anni di calcio, so che dopo una vittoria in Coppa è complicato ritrovare la carica giusta. Siamo una squadra molto giovane e quando parlano così bene di te, un po’ ti senti appagato, è normale. Ci è mancata la mentalità corretta tre giorni dopo Napoli. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

