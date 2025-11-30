Non vedi l' ora che la stagione finisca? | Leclerc ci pensa e poi risponde così
Altro weekend disastroso per la Ferrari, nella Sprint Leclerc fa il decimo tempo, Hamilton è diciottesimo: ecco le parole di Charles dopo la gara. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
"Penso che sarei sorpreso se gli altri piloti fossero entusiasti dell'anno successivo alla fine della stagione, perché di solito non si ha molta energia alla fine della stagione. Non vedi l'ora di passare del tempo con la famiglia e cose del genere. Ma questo succed
Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non vedo l'ora che finisca l'anno" - Il Team Principal Vasseur prova a rilanciare la sfida in vista dei due ultimi appuntamenti e tranquillizza Lewis: "Calmiamoci"