Milan Di Stefano | Scudetto? Non c’è un giocatore in squadra che non ci pensi ma c’è un pericolo…
Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni sul campo per il Milan. Tra i temi trattati, si è parlato della corsa allo scudetto, con il commento di Di Stefano che sottolinea come ogni giocatore del Milan sia consapevole dell’obiettivo, ma anche dei rischi e delle sfide che questa competizione comporta. Di seguito, le sue parole sullo stato attuale della squadra e le prospettive per il campionato.
Abbiamo sentito in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan da anni. Tanti i temi affrontati, ecco le sue parole sullo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Hernanes sicuro: «Ci sono Inter e Milan, ma per lo scudetto per me la favorita è quella squadra»
Leggi anche: Flachi sicuro: «Per lo scudetto ci sono Milan, Inter e Napoli, ma sono rimasto stupito da quella squadra!»
Giroud che si gira, lo scudetto, quel placcaggio: Pioli e il Milan in 10 momenti - Al Milan Stefano Pioli ha vissuto tante vite, in un romanzo fatto di delusioni, trionfi, rinascite e svolte improvvise. gazzetta.it
Milan, senti Braida: "Pulisic come Shevchenko. Maignan va blindato". E sulla lotta Scudetto... - Se lo giocheranno con Inter e Napoli, che però a livello di rosa hanno qualcosa in più. tuttosport.com
Theo, addio al Milan: scudetto, record di gol e quelle ombre nel finale - Potrebbe riassumersi così la storia tra il Milan e Theo Hernadez, ormai ufficialmente un ex calciatore rossonero dopo il passaggio all'Al Hilal, in Arabia Saudita, per 25 ... sportmediaset.mediaset.it
#Milan, #DiStefano su #Leao punta: "Cosa gli vuoi dire Segna e fa gol decisivi. Discusso perché è il più forte" #SerieA #SempreMilan x.com
Peppe Di Stefano, da anni inviato di Sky per il Milan, è stato intervistato in esclusiva dai nostri microfoni per parlare di vari temi: la stagione del Milan, l’ambiente rossonero, la corsa allo Scudetto e il calciomercato Un piccolo estratto: "Il Milan sta inizian - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.