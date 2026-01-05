Milan Di Stefano | Scudetto? Non c’è un giocatore in squadra che non ci pensi ma c’è un pericolo…

Abbiamo intervistato in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato da anni sul campo per il Milan. Tra i temi trattati, si è parlato della corsa allo scudetto, con il commento di Di Stefano che sottolinea come ogni giocatore del Milan sia consapevole dell’obiettivo, ma anche dei rischi e delle sfide che questa competizione comporta. Di seguito, le sue parole sullo stato attuale della squadra e le prospettive per il campionato.

Abbiamo sentito in esclusiva Peppe Di Stefano, inviato a seguito del Milan da anni. Tanti i temi affrontati, ecco le sue parole sullo Scudetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

