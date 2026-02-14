La ex Gkn si trova al centro di una battaglia tra il tribunale e il consorzio pubblico, che deciderà il suo destino nei prossimi mesi. La questione riguarda chi avrà il controllo della ripresa industriale, mentre i lavoratori attendono novità concrete. Nei prossimi giorni, si aspettano decisioni che potrebbero cambiare il volto dello stabilimento di Firenze.

Dalle aule di tribunale o dal consorzio pubblico, il futuro della ex Gkn si scrive nei prossimi mesi. Sono passati quattro anni e mezzo da quando la multinazionale dell’automotive Gkn Driveline Firenze, controllata dal fondo britannico Melrose, annunciò via mail il licenziamento dei 422 dipendenti. Da allora lo stabilimento di Campi Bisenzio – nonostante il passaggio di proprietà alla Qf di Francesco Borgomeo – è inattivo con tanto di presidio permanente organizzato da alcuni ex operai, per lo più membri del Collettivo di Fabbrica. Chiusa la vertenza sindacale, con i licenziamenti di aprile che hanno interessato gli ultimi 121 lavoratori, entra nel vivo la battaglia giudiziaria con Qf che spinge sul concordato (per evitare il fallimento) da 22 milioni di euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Gkn fra tribunale e consorzio. Le vie per la reindustrializzazione

Una nuova campagna si mobilita per la reindustrializzazione della ex Gkn, sostenendo le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

Qf si impegna a pagare tutti gli stipendi arretrati, cercando di convincere tribunale e creditori ad approvare il concordato da 22 milioni di euro.

