Ex Gkn concordato da 22 milioni Qf | Pagheremo tutti gli stipendi E il tribunale concede altro tempo

Qf si impegna a pagare tutti gli stipendi arretrati. È questa l’ultima mossa dell’azienda per convincere il tribunale e i creditori ad ammettere il concordato da 22 milioni di euro. Il destino dello stabilimento ex Gkn di Campi – chiuso dal luglio 2021 – continua a passare dalle aule della sezione fallimentare. Dopo la richiesta avanzata dai creditori di avere ulteriore tempo per valutare la serietà della nuova proposta di Qf, mirata a evitare la liquidazione giudiziale e raggiungere il concordato, la giudice Maria Novella Legnaioli della V Sezione del tribunale di Firenze ha concesso altri 50 giorni per la modifica della proposta di Qf fissando la nuova udienza per l’8 aprile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

I creditori di Qf, coinvolti nella procedura di concordato, stanno esaminando attentamente la nuova proposta presentata dall’azienda, del valore di 22 milioni di euro.

