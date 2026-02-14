Eurozona | crescita contenuta nel 2025 si ridisegnano i flussi commerciali con Usa e Cina Sfide per la competitività

L’economia dell’Eurozona ha registrato una crescita del PIL dell’1,5% nel 2025, un dato positivo ma contenuto. La ragione di questa crescita modesta deriva da fattori come l’incertezza sui mercati internazionali e le tensioni commerciali con Stati Uniti e Cina. Di conseguenza, si stanno riorganizzando i flussi di scambio tra le principali potenze economiche, con nuove rotte e accordi commerciali che si sviluppano per adattarsi alle nuove dinamiche.

Eurozona: Crescita Modesta nel 2025, Cambiano gli Equilibri Commerciali. L'economia dell'Eurozona ha registrato una crescita del PIL dell'1,5% nel 2025, un dato positivo ma contenuto. Questo progresso si accompagna a una significativa riorganizzazione dei flussi commerciali, con un calo del surplus con gli Stati Uniti e un aumento del deficit con la Cina, mentre si rafforzano i legami economici con la Svizzera. Questi cambiamenti delineano un quadro complesso per l'economia europea, che dovrà affrontare nuove sfide per mantenere la sua competitività globale.