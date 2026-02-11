Bit la Sicilia accelera sulla destagionalizzazione Amata | Nel 2025 in crescita flussi

La Sicilia punta a diventare una meta più visitata tutto l’anno. Nel 2025, gli operatori si aspettano un aumento dei turisti, anche fuori stagione. L’isola sta lavorando per allungare i periodi di afflusso e ridurre i cali nei mesi più tranquilli. Amata, uno dei rappresentanti del settore, conferma che la tendenza positiva continuerà anche nei prossimi mesi.

La Sicilia rafforza la sua posizione come meta turistica di primo piano in Europa, registrando una crescita dei flussi nel 2025 e accelerando sulla destagionalizzazione. L’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, ha illustrato i risultati e le prospettive di sviluppo del settore durante la Bit di Milano, evidenziando un equilibrio tra crescita e sostenibilità. Un andamento positivo emerge dai dati relativi al 2025, con un incremento del 2,8% negli arrivi turistici rispetto al 2024 e una crescita delle presenze dello 0,24%. Questo incremento non si concentra nei soli periodi di alta stagione, ma si distribuisce lungo tutto l’arco dell’anno, un segnale significativo dell’efficacia delle politiche regionali mirate alla riduzione della concentrazione dei flussi turistici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Sicilia alla BIT 2026, crescita dei flussi turistici e migliora la destagionalizzazioneÈ quanto emerso dalla conferenza stampa tenuta oggi alla BIT di Milano dall'assessore regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Elvira Amata ... msn.com

Turismo, Sicilia in crescita nel 2025: più arrivi e meno stagionalitàPALERMO – La Sicilia rafforza il proprio ruolo tra le principali destinazioni turistiche europee e accelera sulla destagionalizzazione. È quanto emerso alla Bit di Milano, dove l’assessore regionale ... livesicilia.it

