Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, ha dichiarato durante la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco che tra Stati Uniti e Unione Europea si è creata una spaccatura, evidenziando che la cultura Maga non rappresenta la nostra. Scholz ha sottolineato come questa frattura possa influenzare le scelte strategiche dell’Europa, anche in relazione alle recenti tensioni con Washington. Tra i presenti, alcuni diplomati hanno commentato la sua analisi, ricordando come le differenze si siano fatte più visibili dopo le ultime decisioni sulla fornitura di armi in Ucraina.

Il cancelliere tedesco apre la Conferenza sulla Sicurezza di Monaco denunciando la fine dell’ordine mondiale del dopoguerra e rivendicando un primato europeo. Al summit, gli Stati Uniti vogliono esercitare pressioni per avere la Groenlandia e chiudere al più presto la guerra in Ucraina. Il minimo comun denominatore resta la forte tensione con l’Europa “L’alleanza atlantica non è più scontata“. Ne è convinto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, che, nel pesante clima di crescenti tensioni tra Stati Uniti e Unione europea, con la questione delle mire statunitensi sulla Groenlandia ancora tutt’altro che risolta, apre così la 62esima edizione della Conferenza sulla Sicurezza di Monaco. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Monaco, terremoto Merz: “C’è frattura tra Usa e Ue. La cultura Maga non è la nostra”

Approfondimenti su monaco terremoto

Durante la conferenza di sicurezza di Monaco, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato che il sostegno alla NATO non è più scontato, evidenziando una crescente frattura tra Stati Uniti e Unione Europea.

Durante la conferenza di Monaco, Merz ha evidenziato una crisi tra Europa e Stati Uniti, sottolineando che l’ordine internazionale del dopoguerra non è più valido.

Ultime notizie su monaco terremoto

Conferenza di Monaco, Merz: 'Vance ha ragione, c'è divario fra Ue e Usa. L'ordine del dopoguerra non esiste più'Al via la prima giornata. Rutte: 'In Ucraina l'orso russo avanza come una lumaca'. Rubio: 'Viviamo in una nuova era geopolitica, ognuno riesami il suo ruolo'. (ANSA) ... ansa.it

Merz scuote la conferenza di Monaco: «Si è aperta una frattura tra Europa e gli Usa, l’ordine del dopoguerra non esiste più»Il monito del cancelliere tedesco: «Il vicepresidente Usa Jd Vance ha ragione: le battaglie Maga non sono nostre» L'articolo Merz scuote la conferenza di Monaco: «Si è aperta una frattura tra Europa e ... msn.com

Distacco della retina, il dottor Gaspare Monaco spiega quali sono i sintomi iniziali da non sottovalutare - facebook.com facebook