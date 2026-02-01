Espulsione shock e rigore controverso | Como-Atalanta si infiamma nel finale di gara in Serie A

Il match tra Como e Atalanta si è concluso con un 0-0, ma il finale ha acceso polemiche e tensioni. Nel recupero, l’arbitro ha espulso un giocatore del Como in modo discusso, e un rigore concesso dall’ultima azione ha scatenato le proteste dei padroni di casa. La partita si è infiammata negli ultimi minuti, lasciando i tifosi con tanti dubbi e poche certezze.

Il match tra Como e Atalanta, valido per la 23esima giornata di Serie A, si è concluso con un 0-0 che ha lasciato il campo in bilico tra polemiche e tensioni. La partita, disputata domenica 1 febbraio al Sinigaglia, si è trasformata in un momento di alta tensione nel finale, con decisioni arbitrali che hanno scatenato reazioni intense da entrambe le parti. Il primo episodio decisivo è avvenuto al settimo minuto: il centrocampista dell'Atalanta, Ahanor, è stato espulso per un gesto violento. Secondo le immagini, il giocatore ha colpito con una manata il giocatore del Como, Perrone, dopo una provocazione.

