Espulsione ingiustificata per Kalulu la Juventus in dieci prima dell' intervallo | il rosso appare immeritato

La Juventus ha subito l’espulsione di Kalulu, un episodio che ha lasciato i bianconeri in dieci uomini prima dell’intervallo, perché l’arbitro ha mostrato il cartellino rosso senza apparenti motivi validi. Durante il match, il difensore del Milan è stato escluso dopo un contrasto che molti commentatori ritengono ingiustificato, e questa decisione ha cambiato subito il corso della partita. Nel momento più delicato, i rossoneri hanno dovuto riorganizzarsi senza uno dei loro pezzi forti, mentre la Juventus ha approfittato della superiorità numerica per avanzare.

Lo scontro tra le due grandi rivali accende l'attenzione su un momento decisivo della sfida: l'espulsione di kalulu ha rimescolato gli schemi e imposto una rapidissima ricollocazione tattica. L'episodio ha acceso un dibattito sull'operato arbitrale e costretto le squadre a gestire una fase cruciale con una superiorità numerica contestata. La scena si è svolta poco prima dell'intervallo, quando un contatto tra kalulu e bastoni ha innescato una decisione pesante. L'intervento del direttore di gara ha portato all'esclusione del difensore, ridefinendo l'equilibrio tattico e costringendo l'allenatore avversario a ridisegnare la squadra in una fase già carica di tensione.