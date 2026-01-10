Grave incidente in A14 | un morto e traffico in tilt

Un incidente grave si è verificato nel pomeriggio di sabato sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, causando un decesso e significativi disagi al traffico. Secondo le prime ricostruzioni, lo scontro ha coinvolto un'auto Audi e un tir. L'evento ha generato code lungo la carreggiata, mentre le autorità sono intervenute per gestire la situazione e ricostruire le cause.

Un incidente mortale è avvenuto sull'autostrada A14 Bologna-Taranto nel pomeriggio di sabato. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un tamponamento tra un'Audi e un tir. Nello schianto ha perso la vita un uomo di 51 anni e bolognese che era alla guida della vettura

