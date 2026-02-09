Ermal Meta a Sanremo 2026 | Canto una bambina di Gaza un popolo senza voce Non temo le polemiche dirò quello che sento anche se farà discutere
Ermal Meta torna a Sanremo e porta con sé un brano dedicato a Gaza. Durante la presentazione, il cantautore ha parlato di una bambina di Gaza e di un popolo senza voce, promettendo di dire quello che pensa, anche se potrebbe scatenare polemiche. Con Stella Stellina, racconta l’infanzia sotto le bombe e si chiede come si possa spiegare il male a un bambino.
L'ha scritta in poche ore, d'istinto, e poi ha chiesto a Dardust di renderla più moderna, più potente: «Avete presente quei video che appaiono ogni tanto su Instagram e sono censurati», continua, «cioè devi cliccare per aprirli perché ti dice “immagini forti”? Mi ricordo lo sguardo di questa bambina di Gaza, in questo video: mi ha colpito molto. Non che tutte le altre immagini che ci siamo trovati a guardare negli ultimi due anni non lo avessero fatto, ma quella, in modo particolare, mi ha colpito di più». È notte. Sua figlia Fortuna, un anno e mezzo, dorme. Lui scende in studio: «Dopo che mia figlia si è addormentata, io sono sceso giù in studio e mi sono ritrovato a cantare quella melodia che avevo inventato per lei, in quel momento, a cantare quelle parole, “Stellina”, ma con un’intenzione diversa». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Ermal Meta: "A Sanremo canto per una bimba di Gaza. La musica è nata per mia figlia, il testo da una foto"
Ermal Meta torna sul palco di Sanremo e dedica il suo pezzo a una bambina di Gaza.
Sanremo 2026, Ermal Meta: "Canto i figli di tutti, l'Eurovision? Porterei il mio messaggio"
Ermal Meta dice di voler cantare per tutti i figli, non solo per il pubblico di Sanremo.
