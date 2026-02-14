Epstein Files il lato oscuro di TikTok | celebrità liste e teorie senza prove

Il caso Epstein Files rivela come TikTok abbia trasformato le teorie senza fondamento in contenuti virali, portando celebrità e utenti comuni a discutere di liste e complotti senza basi concrete. Negli ultimi mesi, i video che collegano il nome di Epstein a presunti traffici illeciti si sono moltiplicati, alimentando un dibattito online spesso privo di verifiche. La piattaforma, infatti, ha favorito la diffusione di teorie senza prove, cancellando la linea tra documenti ufficiali e speculazioni gratuite.

C’è una distanza sottile ma decisiva tra un archivio giudiziario e un algoritmico, e negli ultimi mesi quella distanza si è quasi annullata. Gli Epstein Files, cioè l’insieme di atti processuali, deposizioni, registri di volo, rubriche telefoniche e materiali investigativi legati al caso di Jeffrey Epstein e alla rete costruita con Ghislaine Maxwell, sono tornati al centro del dibattito pubblico dopo nuove desecretazioni tra il 2024 e l’inizio del 2026. Ma nel momento stesso in cui questi documenti sono diventati accessibili, hanno iniziato a vivere una seconda vita dentro l’ecosistema di TikTok, dove la complessità giuridica viene compressa in una narrazione emotiva e totalizzante. 🔗 Leggi su Panorama.it

Il caso Jeffrey Epstein torna a far parlare di sé dopo la pubblicazione di oltre tre milioni di documenti da parte del Dipartimento di Giustizia statunitense.

