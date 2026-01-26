Chico Forti una condanna senza prove Il lato oscuro della cronaca con Cavallaro e Dell' Orto | GUARDA

In questa puntata de Il lato oscuro della cronaca, Rita Cavallaro analizza il caso di Chico Forti, una condanna che molti ritengono non sia stata supportata da prove definitive. Attraverso un'analisi accurata, si approfondiscono le questioni giudiziarie e le controversie che hanno caratterizzato questa vicenda, offrendo uno sguardo obiettivo su uno dei casi più discussi degli ultimi anni in Italia.

Nuova settimana, nuova puntata de Il lato oscuro della cronaca. Rita Cavallaro affronta uno dei casi giudiziari italiani più discussi e divisivi degli ultimi decenni: la vicenda di Chico Forti, tornata al centro del dibattito pubblico dopo il suo rientro in Italia. Ospite in studio Alessandro Dell'Orto, giornalista di Libero e amico personale di Chico Forti, che da anni segue da vicino la sua storia. Venticinque anni di carcere, di cui ventiquattro in un penitenziario di massima sicurezza in Florida, una condanna all'ergastolo senza libertà condizionale e un processo che – secondo molti osservatori – si è retto su indizi fragili, ricostruzioni forzate e gravi anomalie procedurali.

