Ennesima giornata di passione per i viaggiatori | ritardi fino a 140 minuti in Centrale

Sabato 14 febbraio, i treni in partenza da Milano Centrale hanno subito forti ritardi e cancellazioni a causa di recenti sabotaggi sulla linea ad alta velocità. La causa principale sono azioni vandaliche che hanno danneggiato i binari, rallentando il traffico ferroviario e creando disagi ai pendolari. Molti viaggiatori si sono trovati in stazione con i bagagli in mano e senza alternative immediate. La situazione si è aggravata, con ritardi fino a 140 minuti, rendendo difficile pianificare gli spostamenti.

Forti disagi anche alla Stazione di Milano Centrale, sabato 14 febbraio, con ritardi e cancellamenti di treni in seguito a nuovi sabotaggi sulla linea dell'alta velocità. Si tratta del secondo "supplizio" per i tanti viaggiatori in pochi giorni: giovedì un inconveniente tecnico nella principale stazione milanese aveva bloccato molti convogli. Il treno che doveva arrivare da Roma Termini alle 13.35 ha al momento un ritardo di 140 minuti, quello da Salerno previsto alle 13.50 ha 130 minuti, l'Italo che doveva arrivare da Roma Termini è stato soppresso così come quello che doveva arrivare da Torino Porta Nuova alle 14.