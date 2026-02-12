Stamattina a Milano Centrale i treni hanno accumulato ritardi fino a 100 minuti. Un guasto a un treno ha bloccato la circolazione, causando disagi sui binari e rallentamenti sulla linea per Genova, Bologna e Venezia. Le operazioni di ripristino sono in corso, ma il traffico resta molto rallentato.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano nella prima mattinata di oggi, giovedì 12 febbraio, è stata "fortemente rallentata" in prossimità di Milano Centrale a causa di "un inconveniente tecnico a un treno che è fermo" e che ha causato problemi sulle direttrici per Genova, Bologna e Venezia. Lo riporta il sito di Rfi. Secondo Rfi i "i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso". Intorno alle 9 la situazione è cominciata a migliorare e i ritardi sono stati via via smaltiti. . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ritardi fino a 100 minuti per un guasto a un treno in stazione Centrale

