Questa mattina un guasto ha fermato un treno a Milano Centrale, causando ritardi fino a 100 minuti. Molte linee, tra Alta Velocità, Intercity e Regionali, hanno subito disagi, soprattutto sulle tratte verso Genova, Bologna e Venezia. I viaggiatori si sono trovati bloccati o in ritardo, creando caos sui binari e nelle stazioni. La circolazione resta sotto stretta osservazione mentre i tecnici cercano di risolvere il problema.

La circolazione ferroviaria nel nodo di Milan o, in prima mattina, è stata «fortemente rallentata» in prossimità di Milano Centrale a causa di «un inconveniente tecnico a un treno che è fermo» che ha causato problemi sulle direttrici per Genova, Bologna e Venezia. Lo riporta il sito di Rete Ferroviaria Italiana. Secondo Rfi, «i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno subito rallentamenti fino a 100 minuti. Alcuni treni Regionali hanno subito limitazioni nel percorso». Intorno alle 9 la situazione è cominciata a migliorare e i ritardi sono stati via via smaltiti. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Guasto a un treno a Milano Centrale, ritardi fino a 100 minuti

