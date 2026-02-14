Eni conferma scoperta di olio in un pozzo offshore in Angola | la stima è di 500 milioni di barili

Eni ha annunciato di aver trovato un grande giacimento di petrolio in un pozzo offshore in Angola, dopo aver eseguito diverse perforazioni. La scoperta, che potrebbe portare a circa 500 milioni di barili di petrolio, è stata resa possibile grazie a nuove tecnologie di rilievo sismico. La società ha già iniziato le prime fasi di valutazione del potenziale produttivo del sito.

Eni conferma la scoperta avvenuta in un pozzo esplorativo nell'offshore dell'Angola con stime preliminari di circa 500 milioni di barili di olio. E' quanto si legge in una nota del colosso dell'energia italiano. La “importante scoperta” è avvenuto nel pozzo Algaita-01 nel blocco 1506 a circa 18 km dalla FPSO Olombendo (l'unità galleggiante di produzione, stoccaggio e scarico). Il pozzo, avviato il 10 gennaio 2026, è stato perforato dall'impianto per acque profonde Saipem 12000 a una profondità d'acqua di 667 metri. Il pozzo - riporta il comunicato - ha incontrato arenarie mineralizzate ad olio in diversi intervalli del Miocene superiore, caratterizzate da eccellenti proprietà petrofisiche: “Una campagna completa di acquisizione dati, compreso il campionamento dei fluidi, ha confermato la qualità del giacimento e le caratteristiche dei fluidi”. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Eni ha scoperto un grande giacimento di petrolio al largo dell’Angola, estrapolando 500 milioni di barili dal nuovo giacimento offshore.

