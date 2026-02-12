Frane dissesti e criticità La stima è di 500 milioni

A Pontedera, i tecnici della Provincia stimano che servano circa 500 milioni di euro per mettere in sicurezza la viabilità provinciale. Le frane e i dissesti causati dal terreno instabile hanno creato numerosi problemi sulla rete stradale, e ora bisogna intervenire con ingenti risorse. La situazione rimane critica, e le autorità stanno cercando soluzioni immediate per evitare ulteriori danni.

Pontedera (Pisa), 12 febbraio 2026 – Da una stima effettuata dai tecnici della Provincia occorrerebbero circa 500 milioni di euro per sistemare frane, dissesti e criticità della viabilità provinciale causate dal terreno instabile. Una cifra enorme che l’amministrazione guidata dal presidente Massimiliano Angori non dispone e che dovrebbe essere messa a disposizione dal governo nazionale.  Occhio allo Stratwarming, freddo artico e tanta pioggia in Toscana: c’è una data da segnare «La situazione dei movimenti franosi è molto spesso la nuova emergenza che ci troviamo ad affrontare come Province poiché, pur essendo una tematica strettamente legato alla difesa del suolo, di cui i nostri enti non sono competenti, abbiamo delle dirette ricadute sulla nostra viabilità che gioco forza deve essere interrotta per motivi di sicurezza, fino ad un adeguato ripristino delle situazioni», commenta il presidente Angori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

