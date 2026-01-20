Emergenza Idrica a Summonte | il Sindaco Capone denuncia lo stato critico e chiede risposte

Il sindaco di Summonte, Capone, segnala un’emergenza idrica ormai insostenibile, sottolineando la necessità di interventi tempestivi. La situazione critica mette a rischio la salute e il benessere della comunità, con particolare attenzione alle persone fragili e malate. In un appello alle autorità competenti, il sindaco chiede risposte rapide per garantire l’approvvigionamento idrico e tutelare i cittadini.

"Non chiediamo privilegi, ma rispetto per i nostri cittadini": appello per interventi immediati in favore della comunità Il primo cittadino denuncia una situazione insostenibile e chiede interventi immediati per tutelare la comunità, in particolare le persone fragili e malate. "Quella che sta vivendo Summonte non è più una semplice difficoltà: è una vera emergenza idrica". Con queste parole il Sindaco di Summonte, Ivo Capone, ha denunciato oggi la grave situazione che da mesi affligge il territorio comunale, in particolare la zona alta del paese. Da mesi i cittadini subiscono interruzioni continue dell'erogazione idrica, spesso senza alcun preavviso.

AVVISO ALLA CITTADINANZA – EMERGENZA IDRICA Si informa la cittadinanza che, a seguito dell’ordinanza che vieta l’utilizzo dell’acqua a fini potabili, è stata posizionata un’autobotte per il rifornimento di acqua potabile presso Piano Sant’Ippolito (camp - facebook.com facebook

