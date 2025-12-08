Elezioni provinciali 2026 il centrosinistra prepara le liste | i primi nomi

Salernotoday.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dovrebbero essere almeno tre le liste in campo, per le prossime elezioni Provinciali di Salerno, all’interno dell’area del centrosinistra: Partito Democratico, A Testa Alta (la lista dei deluchiani) ed Avanti-Psi.Il dem riparte dagli uscentiIl Pd punta a confermare la squadra di consiglieri che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

