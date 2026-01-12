Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento. Il PD si impegna a consolidare il buon governo provinciale e a promuovere lo sviluppo della Valle dell’Irno. Questa vittoria rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione amministrativa a livello locale e sostenere progetti di crescita e sostenibilità nel territorio.

Anna Petta: il Partito Democratico è il perno del governo provinciale, rafforza il buon governo e valorizza la Valle dell’Irno. La Sindaca di Baronissi e dirigente regionale PD: “Un risultato che rafforza il buon governo e valorizza la Valle dell’Irno” “Le elezioni provinciali di Salerno consegnano un risultato inequivocabile: il centrosinistra stravince e il Partito Democratico si conferma primo partito della provincia, raccogliendo la fiducia di amministratori e territori” — dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente regionale del Partito Democratico. “Il risultato è un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione politica e nella capacità del PD di governare con concretezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Elezioni provinciali Salerno: PD guida il centrosinistra

Leggi anche: Elezioni provinciali 2026: il Pd si conferma primo partito, attesa nel centrodestra. I dati di Salerno

Leggi anche: Elezioni provinciali 2026, il centrosinistra prepara le liste: i primi nomi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Piero De Luca (Pd) incontra i candidati alle Provinciali di Salerno; Elezioni provinciali 2026: il Pd si conferma primo partito, attesa nel centrodestra. I dati di Salerno; Elezioni provinciali a Salerno, i risultati lista per lista. Chi sono gli eletti; Provinciali Salerno, il Pd si conferma primo partito: ecco tutti gli eletti.

Elezioni provinciali 2026: il Pd si conferma primo partito, attesa nel centrodestra. I dati di Salerno - Dai primi dati ufficiali ma non ancora definitivi, il Pd si conferma primo partito con il vice presidente uscente della Provincia Giovan ... salernotoday.it