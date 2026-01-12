Elezioni provinciali Salerno | PD guida il centrosinistra
Le elezioni provinciali di Salerno vedono il Partito Democratico al centro del centrosinistra, con Anna Petta come figura di riferimento. Il PD si impegna a consolidare il buon governo provinciale e a promuovere lo sviluppo della Valle dell’Irno. Questa vittoria rappresenta un passo importante per rafforzare l’azione amministrativa a livello locale e sostenere progetti di crescita e sostenibilità nel territorio.
Anna Petta: il Partito Democratico è il perno del governo provinciale, rafforza il buon governo e valorizza la Valle dell’Irno. La Sindaca di Baronissi e dirigente regionale PD: “Un risultato che rafforza il buon governo e valorizza la Valle dell’Irno” “Le elezioni provinciali di Salerno consegnano un risultato inequivocabile: il centrosinistra stravince e il Partito Democratico si conferma primo partito della provincia, raccogliendo la fiducia di amministratori e territori” — dichiara Anna Petta, Sindaca di Baronissi e dirigente regionale del Partito Democratico. “Il risultato è un segnale chiaro di fiducia nella nostra visione politica e nella capacità del PD di governare con concretezza e responsabilità. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
