Il canto di Mr Dickens a San Valentino Torio

14 dic 2025

Venerdì 19 dicembre alle ore 20.00, l'Auditorium della Scuola Media di San Valentino Torio ospiterà “Il Canto di Natale”, uno spettacolo di alta qualità artistica organizzato dall’Associazione Arte in Movimento, che porterà il fascino delle festività natalizie sul palco.

Venerdì 19 dicembre alle ore 20.00 l’atmosfera del Natale si accende sul palco dell’Auditorium della Scuola Media di Via Terrazzani con uno spettacolo di grande qualità artistica: “Il Canto di Natale”, a cura dell’Associazione Arte in Movimento.Un musical emozionante che racconta non solo la. Salernotoday.it

