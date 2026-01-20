Clair Obscur | Expedition 33 è ora il gioco con più GOTY vinti | ha superato Elden Ring

Clair Obscur: Expedition 33 si è confermato il gioco con il maggior numero di premi come Gioco dell’Anno, superando Elden Ring. Questa conquista sottolinea l’apprezzamento della critica e dei giocatori, consolidando la sua posizione tra le produzioni più riconosciute nel panorama videoludico. Un risultato che testimonia la qualità e l’impatto di questa recente uscita nel settore dei videogiochi.

Clair Obscur: Expedition 33 ha ufficialmente riscritto la storia dei videogiochi più premiati di sempre. Il GDR di Sandfall Interactive ha superato Elden Ring, diventando di conseguenza il titolo con il maggior numero di riconoscimenti “ Game of the Year ” mai registrati. Un risultato che certifica l’impatto globale del gioco e ne consolida lo status di fenomeno critico. Secondo i dati raccolti e aggiornati dagli utenti del forum Reddit, Clair Obscur: Expedition 33 ha raggiunto 436 premi GOTY, superando di una sola unità Elden Ring del 2022, che si fermava a 435. A inizio anno il titolo occupava appena la terza posizione con 291 riconoscimenti, ma il costante arrivo di nuove premiazioni da parte di redazioni, associazioni e realtà internazionali ha fatto crescere rapidamente il totale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

