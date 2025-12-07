Elden Ring Nightreign | The Forsaken Hollows è già un successo | ha superato i 2 milioni di copie vendute

A pochi giorni dal debutto, Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows si è già affermato come un successo planetario. L’espansione, uscita il 4 dicembre su PC, PlayStation e Xbox, ha superato la soglia dei due milioni di copie vendute, un traguardo raggiunto in appena 48 ore. FromSoftware ha condiviso il risultato in un messaggio ufficiale rivolto alla community, ringraziando tutti i giocatori per il supporto costante e invitandoli a godersi le nuove battaglie guidate dai Crepuscolari. Il dato include anche le copie distribuite tramite la Deluxe Edition di Elden Ring Nightreign, che integra il DLC nel prezzo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

