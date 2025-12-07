Elden Ring Nightreign | The Forsaken Hollows è già un successo | ha superato i 2 milioni di copie vendute
A pochi giorni dal debutto, Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows si è già affermato come un successo planetario. L’espansione, uscita il 4 dicembre su PC, PlayStation e Xbox, ha superato la soglia dei due milioni di copie vendute, un traguardo raggiunto in appena 48 ore. FromSoftware ha condiviso il risultato in un messaggio ufficiale rivolto alla community, ringraziando tutti i giocatori per il supporto costante e invitandoli a godersi le nuove battaglie guidate dai Crepuscolari. Il dato include anche le copie distribuite tramite la Deluxe Edition di Elden Ring Nightreign, che integra il DLC nel prezzo. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Elden Ring Nightreign: partenza record per l’espansione The Forsaken Hollows dlvr.it/TPgK9k #EldenRing #Nightreign #TheForsakenHollows #videogiochi #DLC Vai su X
Dark Craft: ecco il prossimo gioco free to play su Steam che potrebbe conquistare il pubblico! Dark Craft è un free to play (la data di uscita ufficiale non c’è ancora) molto particolare, che sembra andare a creare un mix unico tra Elden Ring, Minecraft e il mondo - facebook.com Vai su Facebook
ELDEN RING NIGHTREIGN: disponibile il DLC The Forsaken Hollows - BANDAI NAMCO Europe annuncia che da oggi è disponibile The Forsaken Hollows, contenuto aggiuntivo per ELDEN RING NIGHTREIGN. Scrive akibagamers.it
Un nuovo personaggio di Elden Ring Nightreign The Forsaken Hollows è fortissimo, forse persino troppo - The Forsaken Hollows, la nuova espansione di Elden Ring Nightreign, ha introdotto un nuovo personaggio che pare essere veramente molto forte, forse persino troppo. Secondo msn.com
The Forsaken Hollows, il nuovo DLC di Nightreign è appena uscito e già in sconto insieme ai giochi della saga (Player.it) - Vuoi recuperare le avventure nell'universo di Elden Ring? Si legge su player.it
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows ha già raggiunto un notevole traguardo di vendite - Il DLC The Forsaken Hollows di Elden Ring Nightreign supera i 2 milioni di copie vendute in pochi giorni, confermando l'enorme successo della nuova espansione. Da msn.com
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows è già in offerta su Instant Gaming - Nota: questo articolo contiene link di affiliazione per i quali IGN Italia potrebbe ricevere un compenso. Riporta it.ign.com
Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows avrà un livello di difficoltà più elevato rispetto al gioco base - Il primo e unico DLC di Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, alzerà leggermente il livello di difficoltà rispetto al gioco base, ma senza diventare troppo punitivo, secondo il game director Ju ... Da it.ign.com