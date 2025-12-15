Albanese a scuola ispezioni in Emilia Romagna Valditara | Serve contraddittorio Chi non è d’accordo? Non m’interessa
Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha ampliato le ispezioni scolastiche in Emilia Romagna, coinvolgendo due istituti della regione. La decisione arriva dopo le verifiche in Toscana e solleva discussioni sulla gestione delle scuole albanesi. Valditara sottolinea l’importanza del contraddittorio, escludendo ogni interesse verso chi non condivide le sue decisioni.
Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha esteso le ispezioni ministeriali precedentemente richieste in Toscana ad altri due istituti scolastici situati in Emilia Romagna. L’intervento fa seguito alle polemiche suscitate dagli incontri tenuti dalla relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, che aveva partecipato a sessioni in videoconferenza con gli studenti mobilitando Fratelli d’Italia che aveva presentato un’interrogazione al ministro. Dopo una nuova circolare agli istituti per ribadire la necessità che ospiti e relatori garantiscano il contraddittorio quando si tratta di tematiche di rilevanza politica e sociale, e la richiesta di avviare ispezioni al Liceo Montale di Pontedera (Pisa) e all’Istituto Comprensivo “Massa 6”, il ministro conferma che la richiesta è stata fatta l’Emilia Romagna: “Credo che le ispezioni siano partite anche in questi casi”, ha detto a Milano, a margine della visita in una scuola. Ilfattoquotidiano.it
