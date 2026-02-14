Effetto Olimpiadi Intorno a Cortina cresce fino al +250% la ricerca di escort

A causa delle Olimpiadi di Cortina, le ricerche di escort sono aumentate fino al 250%, secondo Escort Advisor, il principale sito di recensioni in Europa. Nei giorni prima dell’inizio delle gare, il traffico sul sito è salito bruscamente, con molte persone che cercano servizi di accompagnamento. Un esempio concreto: le visite sono triplicate rispetto alla settimana precedente, dimostrando una forte curiosità o interesse in quel settore.

Secondo i dati di Escort Advisor, il primo sito di recensioni di escort in Europa, ci sono stati picchi di traffico nei giorni immediatamente precedenti l’apertura dei Giochi. Presenza delle escort invece stabile: molte evitano le città olimpiche a causa dei prezzi degli alloggi alle stelle.. In concomitanza con le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, cresce in modo significativo il traffico online verso piattaforme di recensioni e ricerca di escort anche nell’area di Belluno e Cortina, uno dei territori centrali per lo svolgimento delle competizioni. L’analisi dei dati divulgati da Escort Advisor, il sito di recensioni di escort più importante d’Europa, riferiti specificamente alla provincia bellunese che coinvolge anche Cortina, mostra incrementi percentuali rilevanti nella settimana dell’inaugurazione rispetto alla settimana precedente, con picchi particolarmente marcati nei giorni immediatamente a ridosso dell’evento. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Effetto Olimpiadi. Intorno a Cortina cresce fino al +250% la ricerca di escort Effetto Olimpiadi Milano-Cortina: è boom di ricerche online per sci, pattini e slittini Mentre manca poco alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina, gli italiani si stanno preparando a vivere le emozioni sulla neve e sul ghiaccio. Milano-Cortina, effetto Olimpiadi anche in tv: cosa succede Le redazioni di Sky Tg24 e Sky Sport hanno registrato un aumento di ascolti, approfittando dell’attesa per le Olimpiadi. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Effetto Olimpiadi. Intorno a Cortina cresce fino al +250% la ricerca di escort; Olimpiadi Milano-Cortina: l’immobiliare conquista la medaglia d’oro; Effetto Olimpiadi. Intorno a Cortina cresce fino al +250% la ricerca di escort; Milano Cortina 2026: Olimpiadi a due velocità. Effetto Olimpiadi sul prezzo del mattoneFino a 7.500 euro al metro quadro per una casa vicino alle piste da sci. È l’effetto Olimpiadi di... Fino a 7.500 euro al metro quadro per una casa vicino alle piste da sci. È l’effetto Olimpiadi di ... ilgiorno.it Effetto Olimpiadi sul turismo: è bassa stagione, ma alberghi e B&b quasi pieniIn vista dei Giochi a Bergamo le strutture restano aperte. Federalberghi: «Speriamo sia come Expo». Aeroporto in prima linea ... ecodibergamo.it Effetto Olimpiadi a Cortina, cento cantieri aperti: «Guardiamo al futuro» x.com Dal Quirinale alle piste delle Olimpiadi: come nasce (e cosa racconta) il mito social dell’“effetto Mattarella” facebook